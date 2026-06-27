Сардар Мохеби: Ормузский пролив — это территория Ирана и не имеет никакого отношения к США

По сообщению агентства «Абна», сардар Мохеби, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции, написал в социальных сетях: «В связи с заявлениями американских официальных лиц о том, что между Ираном и США установлена прямая линия связи по вопросу Ормузского пролива, заявляется, что это является абсолютной ложью и решительно опровергается. Этого не происходило и не произойдёт».

Официальный представитель Корпуса стражей подчеркнул: Ормузский пролив — это территория Ирана и не имеет никакого отношения к США.