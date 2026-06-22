New York Times: Американская агрессия укрепила мощь Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна», газета The New York Times сообщила: Что изменилось спустя четыре месяца после начала войны против Ирана? Не многое изменилось. Ядерная программа Ирана осталась нетронутой, судьба баллистических ракет отложена до следующих переговоров, а силы, связанные с Ираном, всё ещё присутствуют в регионе.

В этом репортаже говорится: Это соглашение не отражает военного превосходства Америки, а наоборот, демонстрирует ограниченность американской силы в продолжении напряжённости. Тегерану удалось превратить одну из своих слабостей в новый источник силы в Ормузском проливе. Эта война продемонстрировала силу Ирана в использовании Ормузского пролива как стратегического рычага давления.

В продолжении репортажа подчёркивается: Согласно соглашению между Ираном и Америкой, Тегеран получает значительные экономические достижения, включая снятие морской блокады, создание фонда восстановления в размере 300 миллиардов долларов и разблокирование замороженных активов.