Генеральный секретарь «Хезболлы»: мы развили наше оружие и приняли решение, подобное решению имама Хусейна (Кербела)

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Манар», генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» выступил с речью на траурной церемонии в месяце Мухаррам, которую «Хезболла» проводит у мавзолея мученика уммы Сейеда Хасана Насруллы в южном пригороде Бейрута.

Хусейн — наш путь

Шейх Наим Касем заявил, что в этой речи он коснётся понятия победы (наср), и подчеркнул: «Мы, как "Хезболла" в Ливане, верим, что "Хусейн — наш путь", то есть Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) — наш путь, то есть Ислам — наш путь, то есть религия Всевышнего Аллаха — наш путь. Основы и принципы, на которых мы строим нашу деятельность, — это национальные, гуманитарные и нравственные принципы, которые являются высшими принципами на земле».

Мы не приняли оккупацию и будем противостоять врагу

Он продолжил: «Мы противостоим всем формам зависимости, и всякий раз, когда враг сталкивается с нами с оружием, мы также будем противостоять ему с оружием. Мы не приняли оккупацию; всякий раз, когда враг поднимается против нас с помощью "мягкой войны", мы противостоим ему тем же (мягким методом), и всякий раз, когда он пытается навязать нам что-то, мы отвергаем это и поднимаем голос протеста, используя доступные средства, которые позволяют нам противостоять».

Мы направили наше оружие против врага

Генеральный секретарь «Хезболлы» заявил: «Мы соблюдали Таифское соглашение и Конституцию, ограничили политические разногласия в рамках внутреннего единства, верили в освобождение земли и направили наше оружие против этого врага. Поскольку мы осуществляем эти действия под знаменем движения Хусейна, это означает, что мы победители. Каждый шаг, в котором мы отвергаем оккупацию, считается для нас победой. Мы созданы свободными и выбрали противостоять несправедливости, не подчиняться рабству, оккупации и опеке и отвергать чужие проекты».