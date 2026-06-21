Вэнс: Мы надеемся на прогресс по ядерной программе Ирана и прекращению огня в Ливане

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Джей Ди Вэнс, вице-президент США, заявил, что Ливан и Израиль стремятся к безопасности.

Он сказал: «Мы надеемся добиться прогресса по ядерной программе Ирана, а также по вопросу прекращения огня в Ливане» .

Вэнс сказал: «Я направляюсь в Швейцарию; иранская делегация также только что прибыла туда, и переговоры продлятся два дня».

Телеканал CNN несколько минут назад также сообщил, что Вэнс покинул авиабазу "Эндрюс" и вылетел в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном .

Эти заявления Вэнса прозвучали в то время, когда соглашение о прекращении огня не является односторонним, и сионистский режим продолжает его нарушать в Ливане.