По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на агентство DPA, Борис Писториус, министр обороны Германии, сегодня в воскресенье в интервью телеканалу ARD заявил: Открытие Ормузского пролива, или, лучше сказать, безопасный проход через него, выгоден Европе, выгоден для нашего энергоснабжения и экономического улучшения.

Министр обороны Германии добавил по этому поводу, что любое соглашение об открытии этого пролива нуждается в поддержке Ирана и Омана.

По этому поводу он также добавил, что Трамп виновен в блокировке Ормузского пролива.