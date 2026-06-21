Кенани-Могаддам: Мы должны выйти из повторяющегося цикла переговоров и возвращения к войне

Хосейн Кенани Могаддам, эксперт по международным вопросам, в интервью, ссылаясь на вероломство США и закрытие Ормузского пролива, отметил, что одним из предварительных условий прекращения огня и завершения войны является пункт первый — полное прекращение войны на всех фронтах, особенно в Ливане.

Он добавил, что другим нашим условием является вывод сионистского режима с южных территорий Ливана.

Он сказал: США обязались остановить военную машину режима и предотвратить убийства ливанского народа, но, похоже, бешеная собака вроде Нетаньяху сорвалась с цепи и нападает даже на своего хозяина. Поэтому этот шаг с точки зрения международного права является явным нарушением прекращения огня, и Иран имеет право, не обращая внимания на 14-пунктное соглашение (чернила на подписи которого ещё не высохли), вернуть ситуацию к прежнему состоянию.

Эксперт по международным вопросам сказал: Тем временем Ормузский пролив остаётся одним из важнейших элементов сдерживающей силы Ирана и эффективным инструментом для обеспечения выполнения обязательств противоположной стороной.

Он отметил: Одновременно различные группы оси сопротивления, включая йеменские силы, объявили о своей готовности к широкомасштабным действиям против сионистского режима. Поэтому в случае продолжения напряжённости регион может вновь вернуться к прежним условиям, и даже могут быть подняты вопросы ограничения морского судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

Он сказал: С другой стороны, недавние заявления верховного лидера Исламской революции также подчёркивают неприятие давления и требований, выходящих за рамки соглашения. Также установление и поддержание прекращения огня в Ливане рассматривается как один из важных элементов этого соглашения. Совокупность этих событий показывает, что баланс сил в регионе изменился, и контроль над управлением событиями больше, чем раньше, находится в руках Исламской Республики Иран.

Кенани Могаддам добавил: В то же время США пытались с помощью психологической войны создать впечатление, что они занимают критическую позицию по отношению к недавним действиям сионистского режима и не одобряли некоторые атаки. Однако многие аналитики расценивают эти заявления как часть медийной тактики и считают, что стратегические решения сионистского режима не могут быть реализованы без координации и поддержки Вашингтона.