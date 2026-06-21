Нетаньяху запретил министрам израильского кабинета критиковать Трампа

По сообщению информационного агентства «Абна», израильские официальные лица сообщили, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр этого режима, попросил своих министров воздерживаться от критики президента США Дональда Трампа.

Этот запрет введен в израильском кабинете на фоне сообщений западных СМИ о росте напряженности между Тель-Авивом и Вашингтоном по вопросу подхода к Ирану и «Хезболле».

Израильский сайт «i24 News» в этой связи написал, что администрация Трампа и его команда переговорщиков неправильно понимают идеологию, которая движет Ираном и «Хезболлой».

По словам израильских чиновников, Тель-Авив обеспокоен тем, что Иран использует любое потенциальное соглашение с США для восстановления своей экономики и укрепления военного потенциала, взамен предоставляя американской стороне ограниченные уступки по своей ядерной программе и поддержке своих союзников в регионе.

Как пишет «Аль-Джазира», недовольство в политических и безопасных кругах израильского режима методами администрации Трампа в управлении иранским и ливанским досье возросло после достижения Вашингтоном меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Итамир Бен-Гвир, экстремистский министр внутренней безопасности в кабинете Нетаньяху, в прошлый понедельник заявил, что «соглашение Трампа не является для нас обязательным».

Он добавил, что Израиль не является вассалом США и Тель-Авив не является стороной этого соглашения. Бецалель Смотрич, другой экстремистский министр израильского режима, также заявил, что это соглашение плохо для Израиля. Он призвал Израиль продолжать борьбу с Ираном в одиночку.

В ответ Трамп в интервью сайту Axios заявил, что если бы не он, Израиль был бы стерт с лица земли. В других заявлениях Трамп признал свои разногласия с Нетаньяху и посоветовал ему быть «спокойным и рациональным» в Ливане. Он описал продолжение атак израильского режима на Ливан как «плохое» .