Совет Безопасности предупредил об опасности массовых преступлений в Судане

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на сайт ООН, члены Совета Безопасности в своём заявлении для прессы, выразив серьёзную обеспокоенность сообщениями о масштабном развёртывании сил быстрого реагирования вокруг города Эль-Обейд, предупредили о возможности начала наземного наступления на этот город.

Члены Совета Безопасности, указав на неизбежную угрозу совершения «массовых преступлений» и геноцида, призвали силы быстрого реагирования немедленно прекратить свои атаки на Эль-Обейд.

В этом заявлении члены Совета Безопасности также выразили глубокую обеспокоенность продолжающимся насилием по всему Судану, особенно сообщениями об эскалации конфликта в штатах Кордофан, и добавили, что сохранение этой ситуации может усугубить гуманитарный кризис.

Совет Безопасности призвал все вовлечённые стороны немедленно прекратить боевые действия и защищать мирных жителей.

Члены Совета также подчеркнули, что все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая гуманитарное право, и выполнять положения, согласованные в «Джеддской декларации».

Члены Совета Безопасности также выразили обеспокоенность сообщениями об атаках беспилотников сил быстрого реагирования на город Эль-Обейд и увеличении использования беспилотников вовлечёнными сторонами в других районах Судана, и призвали провести расследование всех случаев нарушений и привлечь виновных к ответственности.

Совет Безопасности подчеркнул необходимость обеспечения безопасного, быстрого и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и призвал все вовлечённые стороны гарантировать безопасный проход мирных жителей в соответствии с международным правом.

Члены Совета также призвали все государства-члены ООН воздерживаться от любого внешнего вмешательства, которое ведёт к эскалации конфликта и дестабилизации в Судане, и поддерживать усилия по достижению прочного мира.

Члены также подчеркнули необходимость выполнения международных обязательств и соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 2791, принятую в 2025 году.

В заключение Совет Безопасности вновь подтвердил свою твёрдую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Судана и заявил о своём несогласии с созданием любых параллельных органов управления на территориях, контролируемых силами быстрого реагирования.