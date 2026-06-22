Новейшие детали переговоров Ирана и Америки от министра иностранных дел Пакистана

По сообщению информационного агентства «Абна», Мухаммад Исхак Дар, министр иностранных дел Пакистана, в интервью телеканалам Al Arabiya и Al Hadath подчеркнул: Иран и Америка пришли к выводу, что решение кризиса кроется в дипломатии.

Он добавил: Они достигли этапа успеха. Америка требовала вывоза запасов урана из Ирана, и мы нашли решение о снижении уровня обогащения урановых запасов Ирана. Эти запасы по-прежнему захоронены под землёй.

Министр иностранных дел Пакистана заявил: Я считаю, что вопрос с урановыми запасами может быть урегулирован в одной из трёх технических групп. Пакистану впервые за последние 47 лет удалось организовать встречу между Америкой и Ираном. Война между ними была ужасной и имела негативные последствия для экономики.

Он заявил: В переговорах участвуют три технические группы, которые консультируются по ядерному досье, заблокированным активам и Ливану. Ситуация в Ормузском проливе должна вернуться к состоянию до войны. В течение 60-дневного периода никакие пошлины в Ормузском проливе взиматься не будут, и суда смогут проходить через этот район.

Министр иностранных дел Пакистана добавил: Китай также согласен на свободный проход судов через Ормузский пролив без пошлин. В настоящее время суда могут двигаться в обоих направлениях, и никакие пошлины не взимаются, кроме сборов за проход или услуги. Провокационные атаки Израиля на Ливан должны быть прекращены. Мы также согласовали с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Египта и Турции вопрос о реактивации палестинской проблемы в секторе Газа.

Он заявил: Президент США Дональд Трамп лично контролировал переговоры. Мы надеемся, что этот процесс пойдёт в положительном направлении. Мы оцениваем, что следующий этап переговоров между Ираном и Америкой будет самым сложным. Мы уверены, что они смогут достичь окончательного соглашения, поскольку это в интересах всех. В меморандуме о взаимопонимании между ними нет негативных пунктов. Вопрос санкций против Ирана будет рассмотрен на двусторонней основе с Америкой. Саудовская Аравия, Катар, Египет и ОАЭ поддерживают посреднические усилия. Иран выразил удовлетворение ходом переговоров и согласился на снижение уровня обогащения своих запасов.