Тема Израиля и "Хезболлы" добавлена к ирано-американским переговорам

Как сообщает информационное агентство "Абна", дипломат, имя которого не называется, рассказал американскому телеканалу ABC News, что проведение экстренного заседания по развитию ситуации вокруг Израиля и "Хезболлы" включено в повестку переговоров между Ираном и США в Швейцарии .

На данный момент не опубликованы дальнейшие подробности о времени проведения этого экстренного заседания, уровне участия сторон или обсуждаемых вопросах.

Эта новость появляется после того, как телеканал CNN сообщил о направлении вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию для проведения переговоров с иранскими сторонами .

С другой стороны, канцелярия премьер-министра Пакистана объявила, что технические переговоры между иранской и американской сторонами состоятся сегодня, в воскресенье, в Швейцарии с участием премьер-министра и командующего армией Пакистана .