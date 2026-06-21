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Тема Израиля и "Хезболлы" добавлена к ирано-американским переговорам

21 июня 2026 - 11:03
News ID: 1829823
Source: ABNA
Тема Израиля и "Хезболлы" добавлена к ирано-американским переговорам

Американское СМИ сообщило, что вопрос об экстренном заседании по Израилю и "Хезболле" был добавлен к повестке переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Как сообщает информационное агентство "Абна", дипломат, имя которого не называется, рассказал американскому телеканалу ABC News, что проведение экстренного заседания по развитию ситуации вокруг Израиля и "Хезболлы" включено в повестку переговоров между Ираном и США в Швейцарии .

На данный момент не опубликованы дальнейшие подробности о времени проведения этого экстренного заседания, уровне участия сторон или обсуждаемых вопросах.

Эта новость появляется после того, как телеканал CNN сообщил о направлении вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию для проведения переговоров с иранскими сторонами .

С другой стороны, канцелярия премьер-министра Пакистана объявила, что технические переговоры между иранской и американской сторонами состоятся сегодня, в воскресенье, в Швейцарии с участием премьер-министра и командующего армией Пакистана .

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