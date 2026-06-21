Сионистский режим подтвердил гибель своих военнослужащих

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Палестинский информационный центр, представитель армии оккупантов Иерусалима объявил, что один военнослужащий из 401-й бронетанковой бригады и еще один военнослужащий из элитного подразделения «Маглан» погибли в ходе столкновений в Южном Ливане .

Это происходит на фоне сообщений израильских СМИ о том, что вчера ряд военнослужащих этого режима были убиты и ранены в боях с бойцами ливанской «Хезболлы» .

Вчера эти источники сообщили о гибели одного военнослужащего армии сионистского режима и ранении еще 11 человек в результате инцидента в сфере безопасности в Южном Ливане .