«Гаарец»: Нетаньяху вступил в свои «политические последние дни»

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Россия аль-Яум», один из авторов и политических комментаторов на оккупированных территориях в резкой атаке на Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, заявил, что он вступил в свои «политические последние дни», и эта ситуация может быть опасной для (режима) Израиля.

Как сообщает газета «Гаарец», «Ури Мисгав» в статье под заголовком «Нетаньяху кончен... и это опасно» написал, что Нетаньяху столкнулся с серьёзным кризисом в политическом, правовом плане и с точки зрения общественной поддержки.

По словам этого аналитика, проект, который долгие годы был стержнем политической деятельности Нетаньяху, а именно противодействие так называемой «иранской угрозе», теперь столкнулся с геополитическим провалом, что ещё больше ослабило его политические позиции.

Мисгав также, ссылаясь на атмосферу гнева и политической нестабильности в Израиле после последних войн и событий в сфере безопасности, предупредил, что Нетаньяху может прибегнуть к дестабилизирующим действиям в регионе, чтобы избежать внутреннего и политического давления.

Он назвал возможную эскалацию конфликтов на Западном берегу, в секторе Газа и Ливане или даже расширение напряжённости с Ираном в числе сценариев, которые могут быть использованы для изменения внутренней политической атмосферы режима.

Этот сионистский аналитик также раскритиковал структуру принятия решений в израильском режиме и заявил, что Нетаньяху окружил себя кругом полностью преданных ему лиц, а голос критиков в официальных учреждениях слышен всё реже.

В конце статьи отмечается, что разногласия в политических и медийных кругах израильского режима относительно будущего Нетаньяху усиливаются, и одновременно растут требования о проведении досрочных выборов и привлечении политических лидеров этого режима к ответственности за последствия недавних кризисов.