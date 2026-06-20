Утверждение сионистских источников: Трамп не отвечает на звонки Нетаньяху

Как сообщает информационное агентство «Абна», сионистские СМИ со ссылкой на Матти Тахфельда, сионистского политического аналитика, заявили, что напряжённость и кризис в отношениях между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом усилились и достигли той степени, что Трамп не отвечает на телефонные звонки Нетаньяху.

В этом сообщении упоминается подписание соглашения между Ираном и США и обострение напряжённости с Нетаньяху в результате достижения этого соглашения.

Согласно этому отчёту, Трамп отказался предоставлять сионистским властям детали упомянутого соглашения, и этот режим стал обузой для США. Именно поэтому лидеры правящей коалиции сионистского режима стремятся использовать эту ситуацию для продолжения атак на сектор Газа и аннексии Западного берега к оккупированным территориям.

В то время как атаки и агрессия сионистского режима против стран региона осуществляются исключительно с зелёным светом и при координации с США.