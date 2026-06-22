Пакистан: Иран искренен в поддержке мира на Ближнем Востоке

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Al Jazeera, Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, в воскресенье после завершения первого раунда переговоров в Швейцарии заявил, что руководство Ирана продолжает искренние усилия по поддержке мира на Ближнем Востоке.

Он отметил: Я считаю, что руководство Ирана действительно искренне в поддержке мира в регионе.

Шариф в то же время заявил, что Дональд Трамп, президент США, тоже таков, и не сомневается, что он человек мира.

Шариф также вчера, ссылаясь на переговоры между США и Ираном в Швейцарии, сказал, что «мы стали свидетелями великого дня для глобального мира».

Премьер-министр Пакистана добавил: Переговоры между Ираном и Америкой не только снижают региональную напряжённость, но и могут привести к стабильности и прочному миру на мировом уровне. Интенсивные усилия привели к встрече Вашингтона и Тегерана в Бюргенштоке, и мы можем вернуться с мирным предложением.