Огромные расходы войны против Ирана ложатся на США

Как сообщает информационное агентство «Абна», газета The New York Times в своём отчёте подчеркнула, что финансовые затраты на агрессию США против Ирана с 28 февраля составили почти 132 миллиарда долларов.

Согласно этому отчёту, американо-сионистская агрессия против Ирана и Ливана привела к гибели 3500 человек в Иране и 3700 человек в Ливане, а также к обстрелу школы для детей в Минабе.

Прямые затраты на эту военную агрессию составили 29 миллиардов долларов, включая восстановление повреждённых американских баз, замену использованных боеприпасов, развёртывание авианосцев и восстановление ущерба, нанесённого американским объектам в Саудовской Аравии.

Нарушение судоходства в Ормузском проливе и скачок цен на нефть привели к тому, что американские потребители заплатили на 60 миллиардов долларов больше за топливо. Транспортные расходы также выросли.

Кроме того, нарушение работы этого жизненно важного водного пути вызвало дефицит серы, которая является основным компонентом удобрений. Международные эксперты также предупредили о серьёзных последствиях роста цен на продовольствие и распространении голода в мире.