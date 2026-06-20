65% американцев недовольны политикой Трампа в отношении Ирана

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на турецкое «Анатоли», совместный опрос агентства «Ассошиэйтед Пресс» и исследовательского центра «Норс» показывает, что около 65% граждан США не одобряют политику администрации Дональда Трампа в отношении Ирана.

Этот опрос, результаты которого были опубликованы в пятницу, был проведён среди 3040 человек в период с 11 по 17 июня.

Согласно результатам этого исследования, негативное отношение к действиям Трампа наблюдается не только среди демократов и независимых избирателей, но даже среди части сторонников Республиканской партии, так что только 28% республиканцев удовлетворены действиями администрации Трампа в отношении Ирана.

Кроме того, 53% участников опроса охарактеризовали недавние военные удары США по Ирану как «чрезмерные».

Этот опрос также изучил взгляды американцев на политику администрации в отношении сионистского режима, показав, что только 34% опрошенных поддерживают подход Трампа к этому режиму.

Некоторые участники опроса подчеркнули, что Нетаньяху проводит свою собственную независимую повестку, и Трамп не способен повлиять на него.

Эти результаты публикуются в то время, когда в среду вечером президенты США и Ирана в электронном виде подписали «Исламабадский меморандум о взаимопонимании». Это соглашение, достигнутое при посредничестве Пакистана, проложило путь к прекращению агрессии, начавшейся против Ирана с 28 февраля.

Согласно официальному заявлению пакистанского посредника, с вступлением в силу этого меморандума Иран приступил к открытию Ормузского пролива, а США взяли на себя обязательство снять морскую блокаду против Ирана, введённую с апреля.