Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Центр информации Палестины», Купер написал на своей личной странице: «Сожжение всего Ливана — это ужасное и отвратительное заявление министра (режима) Израиля, который справедливо находится под санкциями британского правительства».

Следует отметить, что после гибели четырёх сионистских военнослужащих в результате операции «Хезболлы», а также давления на Тель-Авив с целью прекращения атак на Ливан, Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности режима, Смотрич, министр финансов, и несколько других сионистских чиновников призвали к полному уничтожению Ливана и сожжению этой страны.

Ранее Бен-Гвир напал на активистов «Флотилии глобальной стойкости», прорывающей блокаду Газы, оскорбил их и даже отдал приказ о нападении на них, что привело к его включению в чёрный список санкций некоторых европейских стран.