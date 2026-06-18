Изложение Шахбаза Шарифа о подписании Исламабадского меморандума

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на сеть «Аль-Джазира», Шахбаз Шариф, указав на роль Исламабада в этом процессе, сказал: «Президенты США и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании именно в том виде, в котором я как посредник его утвердил».

Премьер-министр Пакистана также подчеркнул, что Исламабадский меморандум о взаимопонимании немедленно вступит в силу.

По его словам, на первом этапе Иран немедленно откроет Ормузский пролив, а США, в свою очередь, напрямую отменят морскую блокаду.

Он также выразил благодарность Катару за роль в продвижении этого соглашения и сказал: «Я хотел бы особо поблагодарить за искренние усилия и конструктивное участие руководства Катара в содействии достижению этого этапа».

Премьер-министр Пакистана также заявил, что приверженность Дональда Трампа дипломатии и его предпочтение мирным решениям помогли положить конец этому конфликту.