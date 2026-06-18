Шейх Наим Касем: Сопротивление Ливана провело 3185 операций; Израиль уйдёт

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Манар», шейх Наим Касем, генеральный секретарь ливанской «Хезболлы», на траурной церемонии Ашура у мавзолея Сайида Хасана Насруллы сказал: Сегодня мы проводим траурную церемонию Ашура рядом с усыпальницей Сайида мучеников уммы, Сайида Хасана Насруллы, и получаем благословение этого великого места; потому что он присутствует в этих церемониях почтения, так как был вдохновителем, основателем и созидателем этого пути.

Шейх Наим Касем затем коснулся событий в регионе и сказал: Мы поздравляем народ Ирана, движение Сопротивления, а также народы и страны региона и мира, которые стремятся к независимости и свободе, по случаю этой великой победы.

Он также выразил благодарность Исламской Республике Иран и заявил: Мы благодарим Исламскую Республику Иран за то, что она связала ливанское поле битвы как Сопротивление и нацию с готовностью к самопожертвованию и вынудила сионистский режим прекратить агрессию.

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» продолжил: Целью этой войны было свержение иранской системы, но демонстрация силы США была сломлена, и колониальный проект Вашингтона против Ирана потерпел неудачу.

Он добавил: Не следует недооценивать войну, которая велась против Ирана; потому что её целью было свержение иранской системы и уничтожение достойной и независимой жизни в революционном Иране, но эта цель провалилась, и ход событий изменился.

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» далее сказал: Могущество США было сломлено, и колониальный проект Вашингтона против Ирана потерпел неудачу. Баланс сил в регионе изменится.

В другой части своей речи, коснувшись ситуации в Ливане, он сказал: Сопротивление в Ливане сталкивается с агрессией сионистского режима, и признаки указывают на то, что этот режим хочет видеть Ливан слабым, чтобы иметь возможность оккупировать его и аннексировать.

Наим Касем добавил: Существующие факты свидетельствуют об экспансионистских устремлениях Израиля. Сопротивление в Ливане противостоит израильской агрессии, и доказательства показывают, что Израиль хочет видеть Ливан слабым, чтобы оккупировать и аннексировать его. Премьер-министр врага открыто объявил о проекте «Великий Израиль».

Он подчеркнул: Проект Израиля в Ливане — это социальное, военное и культурное уничтожение «Хезболлы», что равносильно уничтожению большой части ливанского народа через убийства, изгнание и перемещение в другие места с целью облегчения аннексии Ливана.