Галибаф: Иран и Китай станут основой новых региональных блоков

Как сообщает агентство «Мехр», Мохаммад Багер Галибаф, председатель Меджлиса Исламского совета и специальный представитель Ирана по делам Китая, сегодня утром (в среду, 27 хордада / 17 июня) на «совещании по обмену мнениями специального представителя по делам Китая с Торгово-промышленной палатой Ирана», которое прошло с участием группы представителей организаций, членов экономической комиссии Торгово-промышленной палаты и высших экономических руководителей страны, выступил с речью.

Галибаф, подчеркнув сегодняшнее положение Исламской Республики Иран на мировой арене, сказал: я считаю, что исламский Иран сегодня стал более известен в мире даже по сравнению с первыми днями победы революции, и мир после 47 лет увидел другого Ирана. Достаточно взглянуть на события и перемены последнего года, с хордада прошлого года по хордад этого года, чтобы увидеть, какие великие события произошли внутри и за пределами страны.

Он добавил: но сегодня мы наблюдаем достоинство, могущество и иное положение Исламской Республики Иран среди наций и государств, и это величайшая возможность перед нами.

Галибаф, заявив, что положение Китая для нас уникально, сказал: Китай должен поверить и поверит, что мы не просто клиент или торговый партнёр, а партнёр в полном смысле этого слова.

Он добавил: учитывая условия региона, друзья внимательно отметили, что мы нуждаемся в формировании новых блоков (региональных коалиций), конечно, эти блоки в некоторой степени уже сформировались, и в любом блоке, который сформируется в будущем, две страны — Иран и Китай — будут непременно присутствовать и станут основой этих блоков.