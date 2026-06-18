Признание Израилем тяжёлых потерь в Ливане / «Хезболла» выявила и поразила старших офицеров

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на информационный медиа-ресурс сопротивления, сионистский режим признал тяжёлые потери среди своих военнослужащих на южном фронте Ливана за последние 24 часа.

Согласно этому сообщению, армия сионистского режима объявила, что разрешила опубликовать информацию о гибели «Александра Филина» — одного из военнослужащих 36-й дивизии в звании старшего сержанта — в результате взрыва бомбы в районе Литани.

Также заместитель командира 36-й дивизии оккупационной армии в звании полковника, командир батальона 556-й бригады логистики и один из резервистов получили ранения средней степени тяжести. В этом инциденте один офицер, двое военнослужащих-резервистов мужского пола и одна военнослужащая-резервист женского пола также получили лёгкие ранения.

12-й канал Израиля сообщил, что инцидент, в результате которого один израильский военнослужащий был убит и ещё семеро военнослужащих, включая заместителя командира 36-й дивизии, были ранены, произошёл в 5 часов вечера в среду в деревне Эт-Тайибе в Южном Ливане. Оценки показывают, что силы «Хезболлы» проникли в эту деревню и заминировали путь следования колонны израильских военных.

Этот тяжёлый инцидент для оккупационных военнослужащих произошёл всего через несколько часов после ранения ещё пяти военнослужащих в результате атаки «Хезболлы» с использованием двух беспилотников со взрывчаткой по военному подразделению и силам экстренной помощи, направленным к этому подразделению; состояние некоторых раненых оценивается как тяжёлое.

Одно из еврейских СМИ также сообщило: «Хезболла» выявила и поразила старших израильских офицеров в Ливане.