Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на сеть «Аль-Маядин», одно сионистское СМИ в резкой критике в адрес Биньямина Нетаньяху, премьер-министра режима Израиля, заявило: «Какой сумасшедший будет голосовать за Нетаньяху? Либо он психически нездоров, либо глуп».

Это СМИ, задав такой вопрос, подвергло резкой критике деятельность кабинета Нетаньяху и его политику.

Данные заявления отражают усиление расколов и внутренней критики в режиме Израиля в отношении деятельности кабинета Нетаньяху, особенно в сфере войны, вопросов безопасности и последних политических событий.

Эта новость публикуется после того, как согласно последнему опросу, проведённому на оккупированных территориях, Нетаньяху и его союзники пользуются наименьшей поддержкой на оккупированных территориях.