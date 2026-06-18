Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США в изложении представителя Белого дома

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на сеть «Аль-Джазира», представитель Белого дома заявил, что текст меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, который должен быть подписан в Швейцарии, содержит 14 пунктов, и предстоящая встреча в этой стране сыграет определяющую роль в превращении этого меморандума во всеобъемлющее соглашение.

Касаясь меморандума между Ираном и США, он сказал, что первый пункт меморандума подчёркивает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и США, Иран и их союзники обязуются впредь не предпринимать никаких военных действий друг против друга.

Этот представитель Белого дома, имя которого не было названо, далее сказал: Этот меморандум также подчёркивает взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности двух стран и невмешательство во внутренние дела друг друга.

Согласно положениям этого соглашения, Тегеран и Вашингтон также обязались вести переговоры об окончательном соглашении в течение 60 дней с возможностью продления по двусторонней договорённости.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон также обязался начать процесс снятия морской блокады с Ирана и полностью завершить его в течение 30 дней.

По словам этого американского чиновника, «Иран также должен провести консультации по управлению движением в Ормузском проливе в координации со странами Персидского залива и в диалоге с Оманом».

Этот американский чиновник добавил: Согласно этому меморандуму, США обязались разработать план восстановления Ирана при сотрудничестве со своими региональными партнёрами.

Он сказал: Стоимость этого плана объявлена в размере 300 миллиардов долларов, а механизм его реализации будет определён в окончательном соглашении.

Этот американский чиновник добавил: Вашингтон также обязался снять санкции с Ирана в соответствии с графиком и в рамках окончательного соглашения.

В заключение он сказал: Иран также подчеркнул, что не будет стремиться к обладанию или разработке ядерного оружия.