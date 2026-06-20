Протесты албанского народа против проекта семьи Трамп вступили в двадцатый день

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», уже двадцатый день подряд тысячи албанцев выходят на улицы, чтобы выразить свой гнев и протест против развлекательного проекта, связанного с семьёй Трамп.

Согласно этому отчёту, тысячи албанцев вчера собрались в Тиране, столице страны, и скандировали лозунг «Албания не продаётся».

Они потребовали отставки премьер-министра страны. Сообщается, что в результате этих протестов строительные работы на некоторых участках были приостановлены.

Следует отметить, что этот план включает строительство гостиничных комплексов и туристических объектов на необитаемом острове «Сазан», а также в районах «Зафериньёк» и «Вьоса-Нарта» на юге Албании — районах, частично расположенных в прибрежных и охраняемых зонах.

Ранее Иванка Трамп и Джаред Кушнер объявили, что намерены создать для себя частный остров площадью 1400 гектаров в центре Средиземного моря.

Дочь Трампа заявила, что этот масштабный проект будет реализован при участии международных архитекторов.

В рамках этого проекта остров Сазан, ранее бывший военным объектом у побережья Албании, будет превращён в частный остров семьи Трамп, а инвестиционная компания Кушнера будет реализовывать этот проект.