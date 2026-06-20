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Йемен: ось сопротивления не останется безучастной к атакам против Ливана

20 июня 2026 - 13:22
News ID: 1829404
Source: ABNA
Йемен: ось сопротивления не останется безучастной к атакам против Ливана

Министерство иностранных дел правительства Ансарулла Йемена, ссылаясь на продолжающуюся агрессию сионистского режима против Ливана, подчеркнуло, что ось сопротивления не останется безучастной к этим нападениям.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Саба», министерство иностранных дел правительства Ансарулла Йемена в своём заявлении объявило, что агрессия сионистского режима против Ливана является грубым нарушением международных норм и меморандума о взаимопонимании, подписанного между Ираном и США, поскольку в этом меморандуме подчёркивается необходимость немедленного и постоянного прекращения военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

В заявлении говорится: агрессия сионистского режима направлена на срыв текущих усилий по прекращению конфликтов в регионе и подрыв пути к достижению безопасности и стабильности.

В продолжении заявления подчёркивается: ось джихада и сопротивления ни в коем случае не останется безучастной к этой сионистской агрессии против Ливана. Действия ливанских бойцов также осуществляются в рамках законного права этой страны на самозащиту.

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