Йемен: ось сопротивления не останется безучастной к атакам против Ливана

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Саба», министерство иностранных дел правительства Ансарулла Йемена в своём заявлении объявило, что агрессия сионистского режима против Ливана является грубым нарушением международных норм и меморандума о взаимопонимании, подписанного между Ираном и США, поскольку в этом меморандуме подчёркивается необходимость немедленного и постоянного прекращения военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

В заявлении говорится: агрессия сионистского режима направлена на срыв текущих усилий по прекращению конфликтов в регионе и подрыв пути к достижению безопасности и стабильности.

В продолжении заявления подчёркивается: ось джихада и сопротивления ни в коем случае не останется безучастной к этой сионистской агрессии против Ливана. Действия ливанских бойцов также осуществляются в рамках законного права этой страны на самозащиту.