Готовность Швейцарии выступить хостом для подписания меморандума между Ираном и США

Как сообщает корреспондент Абна со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин", Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что эта страна предложила себя в качестве возможного места для подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в случае согласия обеих сторон.

Министерство добавило: "В качестве посредника мы стремимся поддержать усилия, предпринимаемые для подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, который направлен на стабилизацию прекращения огня".

Всего несколькими часами ранее американское информационное агентство Bloomberg утверждало, что США и Иран приближаются к соглашению, которое может быть подписано на следующей неделе в Женеве, Швейцария.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, которые оно назвало информированными, сообщило, что США и Иран приближаются к соглашению в ходе встречи "Большой семерки" на следующей неделе.

Это американское агентство далее в своем сообщении утверждало, что соглашение между Тегераном и Вашингтоном, вероятно, будет подписано в следующее воскресенье в Женеве.

Bloomberg добавило, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном, скорее всего, будет в форме меморандума о взаимопонимании, а не окончательного соглашения.

Это утверждение публикуется в то время, как американская сеть CBS также сообщила, что США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели, который проложит путь для переговоров о долгосрочном соглашении.

Официальные лица Исламской Республики Иран до сих пор не подтвердили заявления Дональда Трампа, президента США, об окончательном согласии на соглашение о прекращении войны и объявили, что Тегеран еще не пришел к окончательному выводу по этому вопросу.