КСИР: Американские базы и истребители уничтожены

По сообщению информационного агентства «Абна», в заявлении отдела по связям с общественностью КСИР говорится: Верующие и героические люди Ирана, которые более ста дней стойкостью проявляли героизм и показали новый уровень проницательности и сопротивления.

Вслед за славными деяниями на рассвете воинов ислама по подавлению агрессивного врага — Америки, с упованием на Всевышнего Аллаха, ваши отважные сыновья в Воздушно-космических силах КСИР в ответ на ракетные удары детоубийственной американской армии по развлекательному месту, производственному комплексу и территории казармы в окрестностях Караджа и Назарабада, а также по местной базе КСИР в городе Пешва, для наказания агрессора сегодня утром с помощью 12 баллистических ракет поразили место размещения американских истребителей F-16, F-15, F-35, а также важные объекты террористической американской армии, расположенные на авиабазе и в центре управления Эль-Азрак, и уничтожили эти объекты и большое количество истребителей.

Операция воинов ислама будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются злодеяния врага.