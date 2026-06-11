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КСИР: Американские базы и истребители уничтожены

11 июня 2026 - 09:32
News ID: 1825640
Source: ABNA
КСИР: Американские базы и истребители уничтожены

Отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в заявлении объявил: Места размещения американских истребителей F-16, F-15 и F-35, а также большое количество истребителей уничтожены.

По сообщению информационного агентства «Абна», в заявлении отдела по связям с общественностью КСИР говорится: Верующие и героические люди Ирана, которые более ста дней стойкостью проявляли героизм и показали новый уровень проницательности и сопротивления.

Вслед за славными деяниями на рассвете воинов ислама по подавлению агрессивного врага — Америки, с упованием на Всевышнего Аллаха, ваши отважные сыновья в Воздушно-космических силах КСИР в ответ на ракетные удары детоубийственной американской армии по развлекательному месту, производственному комплексу и территории казармы в окрестностях Караджа и Назарабада, а также по местной базе КСИР в городе Пешва, для наказания агрессора сегодня утром с помощью 12 баллистических ракет поразили место размещения американских истребителей F-16, F-15, F-35, а также важные объекты террористической американской армии, расположенные на авиабазе и в центре управления Эль-Азрак, и уничтожили эти объекты и большое количество истребителей.

Операция воинов ислама будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются злодеяния врага.

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