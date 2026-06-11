Генерал Мусви: Мы превратим регион для вас в ад

По сообщению агентства «Абна», генерал Сейед Меджид Мусви, командир Воздушно-космических сил КСИР, написал на своей странице в одной из социальных сетей: «Хотите сделать священный Ормузский пролив небезопасным?! Мы превратим регион для вас в ад со всей территории Ирана».
Он добавил: «Это ответ на дерзость американцев в регионе».
11 июня 2026 - 09:32
News ID: 1825639
Source: ABNA
Командир Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции написал на своей личной странице: «Хотите сделать священный Ормузский пролив небезопасным?! Мы превратим регион для вас в ад со всей территории Ирана».
По сообщению агентства «Абна», генерал Сейед Меджид Мусви, командир Воздушно-космических сил КСИР, написал на своей странице в одной из социальных сетей: «Хотите сделать священный Ормузский пролив небезопасным?! Мы превратим регион для вас в ад со всей территории Ирана».
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