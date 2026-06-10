По сообщению информационного агентства «Абна», Совет Безопасности ООН на незаконном заседании с двойными стандартами продвинул голосование по резолюции 1737 и 11 голосами «за» одобрил рассмотрение возврата санкций против Ирана.

Представитель России на заседании Совета Безопасности ООН, реагируя на очередную политизацию Запада в отношении Ирана, заявил: «Действия Запада по восстановлению санкций против Ирана незаконны, а резолюция 1737 не имеет юридической силы и места в Совете Безопасности».

Он добавил: «Активация механизма "отката" (snapback) некоторыми европейскими членами обречена на провал, и Совет Безопасности не имеет никакого права восстанавливать отмененные санкции».

Представитель России подчеркнул, что односторонние санкции и незаконные действия некоторых стран подрывают дипломатию по иранской ядерной программе и препятствуют мирному урегулированию.

Представитель Китая в ООН: США создали нынешнюю сложную ситуацию вокруг Ирана

Представитель Китая в ООН в своем выступлении в Совете Безопасности подчеркнул необходимость отказа от применения силы и возврата к дипломатии.

Он добавил: «Конфликт между Ираном и США нанес серьезный удар по развивающимся странам. Прекращение огня между вовлеченными сторонами является главным приоритетом».

Возражение представителя Франции против заявлений представителей России и Китая

Представитель Франции в ООН отверг заявления представителей России и Китая в поддержку Ирана и заявил, что возврат санкций против Ирана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности является законным.

Он также заявил, что сегодняшнее заседание полностью оправдано, чтобы члены Совета могли обсудить и принять решение о возврате санкций против Ирана на основе утвержденных ООН рамок.

Следует отметить, что заседание Совета Безопасности по вопросу о возврате санкций против Ирана состоялось сегодня вечером, и Совет 11 голосами «за» одобрил проведение заседания и продолжение процесса рассмотрения дела о возврате санкций, связанных с Ираном.