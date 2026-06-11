По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Дональд Трамп, президент США, который из-за своей интервенционистской политики и агрессии против Ирана столкнул армию США с огромными расходами, призвал своих однопартийцев в Конгрессе быстро принять дополнительный законопроект о бюджете Пентагона в размере 350 миллиардов долларов.

Чтобы нейтрализовать сильное и единое противодействие демократов увеличению военного бюджета, Трамп попросил республиканцев продвинуть этот крупный финансовый пакет через процесс «бюджетного примирения».

Это требование Трампа выдвинуто в рамках усилий Белого дома по обеспечению беспрецедентного оборонного бюджета в 1.5 триллиона долларов на 2027 год, 350 миллиардов из которого должны быть утверждены через ускоренный процесс «бюджетного примирения» без необходимости в квалифицированном большинстве голосов в Сенате.

Этот специальный механизм позволяет правящей партии принимать законопроект, набрав простое большинство голосов, без необходимости в 60 голосах в Сенате.

Почти все представители Демократической партии выступили против этого вливания 350 миллиардов долларов в военный аппарат США, назвав его фактором, усугубляющим дефицит бюджета страны.