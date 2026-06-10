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Штаб «Хатам»: Армия и КСИР атаковали базы США

10 июня 2026 - 09:22
News ID: 1825124
Source: ABNA
Штаб «Хатам»: Армия и КСИР атаковали базы США

Центральный штаб «Хатам-аль-Анбия» объявил: атака армии и КСИР на базы США была ответом на агрессию террористической армии США в некоторых районах на юге страны из-за крушения вертолёта «Апач».

По сообщению агентства «Абна», Центральный штаб «Хатам-аль-Анбия» заявил: «В ответ на агрессию армии США в некоторых районах на юге страны под ложным предлогом крушения их вертолёта, некоторые базы США в регионе стали целью мощной атаки со стороны героической армии Исламской Республики и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Армия США должна знать, что в случае повторения агрессии против Исламской Республики Иран будут нанесены сокрушительные и более масштабные удары по банку целей, определённых в регионе».

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