Axios: США обеспокоены деструктивной ролью Нетаньяху в соглашении с Ираном

Как сообщает корреспондент Абна, новостной портал Axios со ссылкой на американские источники и чиновников сообщил, что в Вашингтоне существует обеспокоенность тем, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, даже в случае окончательного оформления соглашения будет играть деструктивную роль.

Этот новостной портал также обратился к деталям телефонного разговора Дональда Трампа, президента США, с Нетаньяху в четверг вечером и добавил, что в этом телефонном разговоре Трамп сказал Нетаньяху: «Соглашение с Ираном "отличное", и пришло время положить конец войне».

Согласно сообщению Axios, Трамп заявил Нетаньяху, что ожидает окончательного оформления соглашения с Ираном в ближайшие несколько дней.

Один американский чиновник сказал Axios, что Нетаньяху в ходе этого разговора понял, что не может помешать Трампу достичь соглашения с Ираном.

Также сообщается, что сообщение Трампа в социальных сетях о достижении соглашения с Ираном застало Нетаньяху врасплох.

Axios со ссылкой на другой источник сообщил, что Нетаньяху оказался вне процесса переговоров и для получения информации связался со своими союзниками в Вашингтоне.

Между тем, один американский чиновник сказал Axios: «Белый дом уверен, что Израиль в конечном итоге согласится на прекращение огня».

В этом сообщении также со ссылкой на источники утверждалось, что Трамп в последние моменты помешал проведению масштабных израильских атак на инфраструктуру и энергетические объекты Ирана.

В завершение один американский чиновник в разговоре с Axios заявил: «Если "Хезболла" нанесет ракетный удар по Израилю, а Иран продолжит вооружать эту группу, такие действия будут противоречить положениям соглашения».