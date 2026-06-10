Заявление CENTCOM: Мы атаковали южный Иран в целях самообороны и по приказу Трампа

По сообщению информационного агентства «Абна», Центральное командование террористической армии США (CENTCOM) сообщило об атаках на южный Иран и заявило, что нанесло эти удары в целях самообороны и в ответ на сбитие американского вертолёта «Апач».

Одновременно с этими атаками звуки взрывов были слышны также в Бендер-Аббасе и Сирике.

CENTCOM также заявило, что эти атаки были проведены по прямому приказу Трампа.

Центральное командование террористической армии США также заявило, что объявленная миссия является соразмерным ответом на неспровоцированную агрессию Ирана.

14-й канал израильского телевидения (телевидения сионистского режима) сообщил, что Трамп проинформировал Нетаньяху о деталях недавней атаки США на Иран.