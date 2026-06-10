Письмо Арагичи членам Совета управляющих о незаконных действиях против Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна», Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в письме министрам иностранных дел стран-членов Совета управляющих напомнил, что США являются источником существующего кризиса, и не следует позволять им злоупотреблять Советом управляющих для легитимизации своих незаконных действий.

Аракчи, в письме, направленном одновременно с проведением июньской сессии Совета управляющих МАГАТЭ, назвал проект резолюции, представленный США, политическим и недобросовестным шагом.

Министр иностранных дел Ирана, отметив, что менее чем через 24 часа после принятия прошлогодней резолюции Совета управляющих в июне 2025 года, израильский режим и США предприняли незаконную атаку на ядерные объекты Ирана, находящиеся под защитой МАГАТЭ, и убили множество иранцев, задал вопрос: «Неужели МАГАТЭ снова станет инструментом для оправдания агрессии против мирных ядерных объектов?»

Аракчи в этом письме подчеркнул, что главный спонсор проекта резолюции сам является источником кризиса, который он якобы стремится урегулировать.

Он, ссылаясь на многочисленные атаки США и израильского режима на мирные ядерные объекты Ирана, а также на убийства иранских ученых-ядерщиков и членов их семей с июня 2025 года, назвал эти вопиющие действия беспрецедентными в истории МАГАТЭ и заявил, что такие атаки имеют далеко идущие последствия для системы международного права, глобального мира и безопасности, режима нераспространения и выполнения гарантий МАГАТЭ.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран, критикуя содержание проекта резолюции США, также отметил, что этот текст сосредоточен исключительно на последствиях недавних событий и намеренно избегает упоминания факторов и коренных причин, приведших к нынешней ситуации.

Аракчи, указав на ответственность членов Совета управляющих в принятии решения по этому преступному маневру США, подчеркнул, что голос стран-членов повлияет не только на текущее досье Ирана, но и на авторитет, независимость и будущее МАГАТЭ, а также на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).