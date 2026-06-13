Либерман: Соглашение Америки с Ираном - полная победа для Тегерана

Как сообщает корреспондент Абна со ссылкой на "Аль-Маядин", Авигдор Либерман, глава сионистской партии "Исраэль Бейтейну", заявил, что соглашение Америки с Ираном представляет собой абсолютную победу для системы, правящей в Иране.

Он добавил, что это соглашение является катастрофой для сионистского режима.

Ранее Барак Равид, журналист 12-го канала телевидения сионистского режима, ссылаясь на американского чиновника, заявил, что Дональд Трамп, президент США, обращаясь к Биньямину Нетаньяху, премьер-министру этого режима, подчеркнул, что соглашение с Ираном очень хорошее и настало время положить конец войне.

Равид добавил, что Нетаньяху ранее не был осведомлен о позиции Трампа относительно соглашения с Ираном и был застигнут врасплох в этом вопросе. Он оказался в трудной ситуации.

Это в то время, как позиции и политика Вашингтона и Тель-Авива в отношении различных вопросов, особенно враждебных действий против Ирана, полностью скоординированы.