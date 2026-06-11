Заявление американских террористов о новой агрессии против Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Центральное командование армии США (CENTCOM) объявило, что американские силы начали новый раунд атак, названных оборонительными, против нескольких целей в Иране.

Одновременно американский чиновник в интервью информационному сайту Axios подтвердил, что атаки США на Иран начались.

Телеканал 12 израильского режима также сообщил со ссылкой на американского чиновника, что американские силы начали свои атаки на цели в Иране.

Телеканал «Аль-Джазира» также объявил, что новый раунд военных атак США на цели внутри Ирана находится в стадии реализации.