Франция: Иран и США должны воспользоваться возможностью для достижения соглашения

Как сообщает корреспондент Абна со ссылкой на агентство Рейтер, "Жан-Ноэль Барро", министр иностранных дел Франции, в пятницу призвал Иран и США использовать существующую возможность для прекращения текущей ситуации и достижения предварительного мирного соглашения.

Барро в интервью телеканалу LCI заявил: "Мы призываем обе стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец ситуации, которая невыносима и не приносит ничего, кроме потерь для всех сторон".

Он добавил: "Это то же послание, которое я передал своему иранскому коллеге".

Министр иностранных дел Франции также объявил, что утром в пятницу провел переговоры с Сейедом Аббасом Арагчи, министром иностранных дел Ирана.

В завершение Рейтер сообщил, что заявления Барро прозвучали в то время, как высокопоставленный представитель правительства США ранее объявил, что достижение соглашения между Тегераном и Вашингтоном близко.