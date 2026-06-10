Атаки армии с помощью беспилотников на американские базы в регионе

По сообщению информационного агентства «Мехр» со ссылкой на Управление по связям с общественностью армии, в продолжение операций по противодействию злодеяниям и беспорядкам, чинимым армией США для жителей юга страны, рано утром в среду, 20 хордада 1405 года (10 июня 2026 года), армия Исламской Республики Иран в ответной акции волной атак беспилотников нанесла удары по американским базам и радиолокационным системам Пятого флота США в Бахрейне.