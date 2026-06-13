Представитель "Хезболлы": Перемирие в Ливане является частью договоренности между Ираном и США

Как сообщает корреспондент Абна, "Хасан аль-Хадж Хасан", член фракции "Верность сопротивлению" в парламенте Ливана, в интервью "Аль-Джазире" заявил: "То, что нам четко сообщили из Ирана, заключается в том, что Ливан также подпадает под соглашение о прекращении огня".

Он добавил: "Иранские официальные лица сообщили нам, что Израиль в соответствии с соглашением отступит с ливанских территорий".

Аль-Хадж Хасан подчеркнул: "Мы ни в коем случае не приемлем возвращения к ситуации, существовавшей до 2 марта 2026 года, и у Израиля нет никакого права оставаться на наших землях".

Он также сказал: "Израиль и США должны соблюдать свои обязательства прежде, чем любая другая сторона, потому что именно эти две стороны нарушают соглашения".

Представитель "Хезболлы" в заключение заявил: "Хезболла не может взять на себя обязательство, если только враг также не будет соблюдать свои обязательства".