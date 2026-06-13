Ливанский министр: Атаки Израиля нанесли ущерб в 20 миллиардов долларов

Как сообщает корреспондент Абна со ссылкой на Спутник, Амер аль-Биссат, министр экономики Ливана, вчера подчеркнул, что перемещение ливанского народа в результате атак сионистского режима возложило тяжелое экономическое бремя на плечи страны.

Он добавил, что перемещение ливанских граждан обходится правительству как минимум в 90 миллионов долларов в месяц. Экономика этой страны сегодня терпит серьезные удары из-за войны.

Аль-Биссат заявил, что разрушения, вызванные атаками сионистского режима на южные районы Ливана, нанесли ущерб на сумму 20 миллиардов долларов. Другие негативные последствия, такие как рост безработицы и закрытие компаний и заводов, являются результатом этих атак.

Он уточнил, что 28 процентов сельскохозяйственного производства остановлены, а туристический сектор понес ущерб в 2 миллиарда долларов. Экономика Ливана вернулась к нулевой точке.