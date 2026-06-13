Сионистский журналист: Нетаньяху застигнут врасплох

Как сообщает корреспондент Абна со ссылкой на "Аль-Маядин", Барак Равид, журналист 12-го канала телевидения сионистского режима, ссылаясь на американского чиновника, заявил, что Дональд Трамп, президент США, обращаясь к Биньямину Нетаньяху, премьер-министру этого режима, подчеркнул, что соглашение с Ираном очень хорошее и настало время положить конец войне.

Равид добавил, что Нетаньяху ранее не был осведомлен о позиции Трампа относительно соглашения с Ираном и был застигнут врасплох в этом вопросе. Он оказался в трудной ситуации.

Один американский чиновник также сказал, что Нетаньяху в ходе телефонных разговоров с Трампом не занимает сильной позиции и знает, что соглашение находится на грани достижения, и он не может препятствовать этому процессу.

Ранее "Аксиос" со ссылкой на американские источники и чиновников сообщил, что в Вашингтоне существует обеспокоенность тем, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, будет играть деструктивную роль, даже если соглашение будет окончательно оформлено. Это в то время, как позиции и политика Вашингтона и Тель-Авива в отношении различных вопросов, особенно враждебных действий против Ирана, полностью скоординированы.