Обеспокоенность сионистского режима совместным проектом Турции и Саудовской Аравии

Как сообщает корреспондент Абна, еврейская газета "Едиот Ахаронот" сообщила, что Саудовская Аравия и Турция движутся к созданию сухопутного торгового коридора, который соединит арабские страны Персидского залива с Европой через Сирию и Иорданию.

В этом докладе говорится, что данный проект фактически отодвигает сионистский режим в сторону и становится конкурентом экономическому коридору Индия-Ближний Восток-Европа, известному как IMEC. Сионистский режим считается одним из главных сторонников того проекта.

Согласно этому докладу, сотрудничество между Турцией и Саудовской Аравией позволит обмениваться товарами между Азией и Европой через территорию Сирии и Иордании до Турции, минуя оккупированные территории и не полагаясь на порт Хайфы.

В этом докладе говорится, что упомянутый проект ослабляет роль сионистского режима в центральном круге торговли между Азией и Европой.

Согласно этому докладу, в последние дни министры транспорта Турции и Саудовской Аравии подписали меморандумы о взаимопонимании относительно сотрудничества в области железных дорог и логистики. Конкуренция между этими двумя проектами показывает борьбу за карту сухопутных маршрутов в регионе.