Генерал-лейтенант Абдоллахи: Мир скоро услышит эхо победы Ирана

Как сообщает корреспондент Абна, генерал-лейтенант Пасидар Али Абдоллахи, направив послание на церемонию поминовения первой годовщины мученической смерти генерал-лейтенанта Голам-Али Рашида и его сына Амина Аббаса Рашида, которая состоялась в пятницу вечером в хусейнии Сароллах города Дезфуль, написал: "Я выражаю соболезнования и поздравления по случаю первой годовщины несправедливого и славного мученичества непревзойденного стратега и выдающегося теоретика Священной обороны, гордого командира генерал-лейтенанта Пасидара Голам-Али Рашида, командира-мученика Центрального штаба Хатам аль-Анбия, священному образу Господина Времени (да ускорит Аллах его явление), великому лидеру Исламской революции аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи (да продлится его тень), благородным семьям, командирам и доблестным воинам, преданным Вилаят, вооруженных сил, а также всем благородным, проницательным, созидающим историю и признательным людям Исламского Ирана".

В послании говорится: "Мученичество этого командира, которое произошло в результате террористического преступления жестокого сионистского режима в начале 12-дневной навязанной войны, хотя и было душераздирающей утратой, но вновь продемонстрировало миру сдерживающую силу и национальное могущество Исламского Ирана".

Генерал-лейтенант Абдоллахи в продолжении своего послания написал: "Шахид Рашид был не просто полевым командиром, а целой школой в сфере обороны и национальной безопасности. Он, который в период Священной обороны играл роль одного из главных архитекторов таких славных операций, как Фатх аль-Мубин, Бейт аль-Моккадас и Кербела-5 в Центральном штабе Хатам аль-Анбия, своей геополитической проницательностью и глубоким анализом изменил уравнения битвы добра против зла".

В послании говорится: "Стратегическая роль этого дорогого шахида никогда не ограничивалась восемью годами Священной обороны, и после войны, став одним из главных архитекторов оборонной доктрины страны и сдерживающей силы Исламской Республики Иран, обладая полным знанием о гибридных угрозах врага и подчеркивая стратегическое терпение наряду с увеличением наступательной и сдерживающей способности, он сыграл незаменимую роль в поддержании устойчивой безопасности Исламского Ирана".

Командующий Центральным штабом Хатам аль-Анбия (мир ему) в продолжении своего послания подчеркнул: "Преступление его мученичества, совершенное сионистским режимом при поддержке террористического правительства Соединенных Штатов Америки, само по себе является ясным свидетельством ключевой роли этого высокочтимого командира в продвижении оборонных целей страны. Сегодня, в дни первой годовщины мученичества этого уважаемого шахида, мы даем ему клятву, что продолжим его путь с силой и мощью".