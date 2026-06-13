устойчивость иранской нации сорвала расчеты врагов

Как сообщает корреспондент Абна, аятолла Махмуд Раджаби вечером в пятницу на полях церемонии поминовения мучеников 12-дневной войны в беседе с журналистами заявил: опыт недавних войн показал, что враг ошибся в оценке потенциала иранской нации и не смог правильно понять существующие реалии.

Он сказал: враг полагал, что имеет дело с нацией, подобной некоторым другим обществам, и сможет достичь своих целей путем оказания давления и угроз, но на деле столкнулся с народом, который не склоняет голову перед насилием и несправедливостью.

Член Совета экспертов руководства добавил: иранская нация обладает глубокими религиозными и идеологическими убеждениями, и эта интеллектуальная и духовная основа позволяет ей не только противостоять давлению, но и считать своей обязанностью поддержку угнетенных.

Он продолжил: этот факт был одним из важнейших факторов, из-за которого оценки врага относительно внутренней ситуации в стране и уровня устойчивости народа оказались далеки от полевых реалий.

Враг не смог нарушить национальное единство

Раджаби, отметив, что одной из главных целей врага было создание раскола в обществе и ослабление национальной солидарности, заявил: противоположная сторона пыталась различными действиями повлиять на сплоченность иранской нации, но и на этом пути не добилась успеха.

Он сказал: вопреки ожиданиям врага, присутствие народа и его поддержка системы и идеалов Исламской революции не только не уменьшились, но признаки национальной сплоченности и единства проявились сильнее, чем раньше.

Член Совета экспертов руководства добавил: враг полагал, что своим давлением сможет поколебать волю иранской нации, но результат оказался совершенно иным, и народ с еще большей стойкостью вышел на сцену.

Он подчеркнул: это присутствие и устойчивость показали, что главный капитал страны – это доверие и поддержка народа, и именно это обезвредило многие спланированные против Исламской Республики замыслы.