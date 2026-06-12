Хрупкое назначение в кабинете Стармера; «Дэн Джарвис» стал министром обороны Великобритании

Как сообщает агентство ABNA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Дэна Джарвиса новым министром обороны на фоне кризиса руководства Лейбористской партии и растущего давления на его правительство.

Это назначение состоялось через несколько часов после внезапной отставки предыдущего министра обороны Джона Хили и министра вооружённых сил Алана Карнса, что указывает на глубокий раскол в кабинете министров по вопросам оборонного бюджета и инвестиционной программы.

Джон Хили в четверг подал в отставку, направив Стармеру резкое письмо, в котором заявил, что инвестиционная программа правительства «значительно ниже того, что необходимо для обороны и безопасности страны в это опасное время».