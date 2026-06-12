Призыв Гутерриша к Ирану и США достичь мирного соглашения

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Reuters, Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу продолжающейся эскалации напряжённости на Ближнем Востоке.

Гутерриш, не упоминая незаконные и неоправданные атаки США и израильского режима на Иран и продолжающееся нарушение перемирия со стороны агрессоров, призвал вовлечённые стороны вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и избегать любого дальнейшего ухудшения ситуации.

Он добавил, что продолжение этой ситуации может привести к полному возобновлению конфликта и повлечь непредсказуемые последствия для региона и мира, особенно для наиболее уязвимых стран.

Гутерриш также подчеркнул, что права и свободы судоходства должны соблюдаться в соответствии с международным правом, и все стороны должны придерживаться своих обязательств по международному праву и принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданских лиц.

Представитель ООН, разъясняя эту позицию, заявил: «Генеральный секретарь вновь подчёркивает, что единственный путь вперёд — это подлинный диалог и переговоры. Я призываю США и Иран активизировать усилия по достижению мирного, всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое будет способствовать региональному и международному миру и безопасности».