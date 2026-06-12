«Нетаньяху» оказался между молотом внутренних оппонентов и наковальней давления Трампа

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на информагентство «Шихаб», сионистские СМИ объявили, что согласно израильским и американским анализам, премьер-министр этого режима Биньямин Нетаньяху оказался зажат между общественным мнением в Израиле, которое настаивает на необходимости разгрома Ирана и «Хезболлы», и давлением президента США, который требует прекращения войны и подписания соглашения.

Это затруднительное положение Нетаньяху складывается на фоне того, что опубликованные на оккупированных палестинских территориях опросы показывают: более 60% израильтян не готовы снова видеть Нетаньяху кандидатом на пост премьер-министра. В то же время позиции партий его коалиции по сравнению с оппозицией ослабевают.

Эта ситуация привела к тому, что любое соглашение между США и Ираном, а также слова Трампа, сказанные два дня назад о том, что он не знает, будет ли Нетаньяху участвовать в следующих выборах, снова оказались в центре внимания.