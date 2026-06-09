Признание сионистов: Иранская ракета напрямую поразила базу Рамат-Давид

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Майядин», израильские СМИ сообщили, что опубликованные спутниковые снимки подтверждают прямое попадание иранской ракеты по военно-воздушной базе Рамат-Давид, принадлежащей военно-воздушным силам израильского режима.

Согласно этим сообщениям, указанные снимки показывают признаки прямого попадания ракеты по этой военной базе, но официальные подробности о возможных разрушениях или влиянии этой атаки на деятельность базы пока не опубликованы.

Эта новость публикуется в то время, как военные чиновники сионистского режима до этого отрицали любое попадание по своим военным объектам.

Прошлой ночью отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявил, что военно-воздушная база Рамат-Давид стала целью баллистических ракет.

В заявлении КСИР говорится: «В ответ на широкомасштабное преступление оккупационного сионистского режима в Южном Ливане и массовое убийство и перемещение беззащитного населения городов Тир, Набатия и других районов, включая пригород Бейрута Дахья, военно-воздушная база Рамат-Давид, являющаяся источником этих агрессий, была поражена баллистическими ракетами Воздушно-космических сил КСИР».