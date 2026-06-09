Крушение американского военного вертолета недалеко от Ормузского пролива

По сообщению агентства «Абна», New York Times со ссылкой на осведомленные источники признала, что американский военный вертолет разбился в понедельник недалеко от Ормузского пролива, а его пассажиры были спасены.

В этом докладе говорится, что до сих пор не установлено, был ли этот вертолет сбит огнем иранских сил или же у него возникла техническая неисправность.

Следует отметить, что ущерб, нанесенный американским военным в районе Персидского залива и Ормузского пролива, подвергается жесткой цензуре со стороны вооруженных сил Ирана.