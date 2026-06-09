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Крушение американского военного вертолета недалеко от Ормузского пролива

9 июня 2026 - 09:45
News ID: 1824615
Source: ABNA
Крушение американского военного вертолета недалеко от Ормузского пролива

Американская газета признала крушение военного вертолета своей страны недалеко от Ормузского пролива.

По сообщению агентства «Абна», New York Times со ссылкой на осведомленные источники признала, что американский военный вертолет разбился в понедельник недалеко от Ормузского пролива, а его пассажиры были спасены.

В этом докладе говорится, что до сих пор не установлено, был ли этот вертолет сбит огнем иранских сил или же у него возникла техническая неисправность.

Следует отметить, что ущерб, нанесенный американским военным в районе Персидского залива и Ормузского пролива, подвергается жесткой цензуре со стороны вооруженных сил Ирана.

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