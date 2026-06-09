Конани Могаддам: Иран хорошо доказал, что он поддерживает фронт сопротивления

Хосейн Конани Могаддам, эксперт, политический активист и генеральный секретарь партии «Зеленые», в интервью о событиях последних 24 часов в регионе, которые привели к ракетному удару нашей страны по оккупированным территориям, заявил: Война воль всегда происходит тогда, когда нужно посмотреть, насколько стороны тверды и решительны в своей воле, поскольку они подвергаются испытанию, чтобы противоположная сторона могла оценить в своих расчетах те преимущества, которые она должна дать или получить.

Он добавил: Вопрос Ливана, сопротивления и единства арен стал одним из поворотных моментов испытания Ирана в поддержке сопротивления, где он успешно сдал экзамен и доказал американцам, сионистскому режиму и всему миру, что мы вместе с нашими союзниками и теми, кто находится на фронте сопротивления против сионистского режима.

Сионистский режим был вынужден пересмотреть свои расчеты относительно способности Ирана

Этот политический эксперт подчеркнул: Эта поддержка Ирана была очень важна как для ливанского народа, так и для мусульман всего мира; кроме того, сионистский режим был вынужден увидеть способность Исламской Республики отвечать на свои угрозы и пересмотреть свои расчеты. С другой стороны, у Нетаньяху нет другого выбора, кроме отступления из Ливана, и если мы будем едины и сплочены, это станет золотой страницей в истории сопротивления, потому что сопротивление может наносить врагу тяжелые удары в нужное время.

Он продолжил: Следует сказать, что сионистский режим не имел правильной оценки способности Ирана к ответу и думал, что слова Трампа о том, что у Ирана больше нет оборонительной, ракетной, воздушной, беспилотной и морской мощи, правдивы, поэтому Иран не может ответить на нарушение перемирий в Ливане; их анализ был таким, что даже если они ударят по Дахие и Бейруту, максимум, что сделает «Хезболла» — это ответит, но они увидели, что это не так, и Иран дает жесткий ответ.